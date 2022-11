News

SD-Abschaltung bei der ARD rückt näher - einige Sender nur noch in HDTV

Die ARD beendet in der nächsten Woche die Ausstrahlung mehrerer Programme in SD. Am 15. November 2022 wird die ARD die SD-Verbreitung von ONE und tagesschau24 sowie der gemeinsam mit dem ZDF veranstalteten Programme phoenix und ARTE über den Astra-Satellitentransponder 51 auf der Frequenz 10.744 MHz einstellen.

Die Sender werden ab diesem Zeitpunkt nur noch in HDTV via Satellit ausgestrahlt. Betroffen sind auch Kabelkunden, bei denen die Zuführung der Programme via Satellit erfolgt.

Bereits seit September weist die ARD bei den betroffenen SD-Programmen über eingeblendete Laufbänder auf die anstehende Abschaltung hin.

Die HDTV-Versionen der einzelnen Sender werden auf den folgenden Frequenzen ausgestrahlt:

ONE HD und tagesschau24 HD: Frequenz: 11,053 GHz (Transponder 39); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

phoenix HD: Frequenz: 11,582 GHz (Transponder 25); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

ARTE HD: Frequenz: 11,494 GHz (Transponder 19); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

