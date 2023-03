News

SciFi-Klassiker "Cube" erscheint als Original & Remake auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Cube" im Juli gleich zweimal auf Blu-ray Disc. Neben dem Science Fiction-Klassiker von Vincenzo Natali aus dem Jahr 1997 erscheint auch das japanische 2021er-Remake auf Blu-ray Disc, an dem dem Natali als "kreativer Berater" beteiligt war.

Beide Blu-ray Discs kommen am 27.07.2023 in den Handel und werden voraussichtlich mit Originalton und deutscher Synchro in DTS HD MA 5.1 ausgestattet sein.

