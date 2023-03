News

Depeche Mode: Kein Dolby Atmos & 3D Audio für "Memento Mori"?

Seit dem 24.03.2023 ist das neue Depeche Mode-Album "Memento Mori" als CD und LP im Handel erhältlich. Doch während Depeche Mode bereits in der Vergangenheit auch Mehrkanal-Versionen ihrer klassischen Alben auf Blu-ray Disc, DVD und SACD veröffentlicht haben und bei Streaming-Diensten immer mehr Neuveröffentlichungen vieler Künstler mit 3D Audio, Spatial Audio und Dolby Atmos angepriesen werden ist "Memento Mori" tatsächlich nur als Stereo-Mix erhältlich.

Ob sich daran noch etwas ändern wird, erscheint fraglich, denn die für die Abmischung des Albums zuständige Co-Produzentin Marta Salogni erklärte bereits im November 2022 auf Twitter, dass Sie sich bislang für Dolby Atmos noch nicht erwärmen konnte und stattdessen auf sechsdimensional wirkende Stereo-Abmischungen setze:

Sorry not sorry, but struggling to get excited about Atmos. No matter the way it’s sold to me. Been panning sounds around since I first laid my hands on a mixer and always love to make songs feel 6th dimensional without a billion speakers. Just stereo, curiosity and patience.

Wer Dolby Atmos ohnehin nur bei Streaming-Diensten über Kopfhörer statt auf einer Surround-Anlage hört, dürfte dennoch mit "Memento Mori" auch ohne offizielles "3D Audio" angenehm überrascht werden. Denn Salogni hat eine ganze Reihe von Klangspielereien in den Abmischungen der einzelnen Songs versteckt, die gerade bei der Wiedergabe über Kopfhörer immer wieder sehr räumliche Eindrücke erzeugen.

Memento Mori - Tracklisting CD



My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Ghosts Again Don’t Say You Love Me My Favourite Stranger Soul With Me Caroline's Monkey Before We Drown People Are Good Always You Never Let Me Go Speak To Me

Memento Mori - Tracklisting LP



Seite 1

My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Ghosts Again Don’t Say You Love Me

Seite 2

My Favourite Stranger Soul With Me Caroline's Monkey Before We Drown

Seite 3

People Are Good Always You Never Let Me Go Speak To Me

Seite 4

Etching

