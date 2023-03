News

Günstigeres Netflix-Abo mit Werbung jetzt auch für Apple TV

Das günstigere Netflix-Abo mit Werbung ist jetzt auch auf dem Apple TV nutzbar. Dazu hat Netflix jetzt ein Update seiner Streaming-App für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das werbeunterstützte Netflix-Abo ist ab der Netflix-App-Version 2.3.0 für tvOS nutzbar.

Netflix bietet seit dem 3. November 2022 sein werbefinanziertes Basis-Abo zum Preis von 4,99 EUR in Deutschland an während das Basis-Abo ohne Werbung 7,99 EUR kostet. Gleichzeitig hat Netflix auch 720p-Streaming in der untersten Preisklasse eingeführt während zuvor im Basis-Abo lediglich SD-Streaming möglich war.

4K & HDR-Streaming ist bei Netflix weiterhin nur im Premium-Abo für 17,99 EUR im Monat möglich.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.