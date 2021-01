News

Samsung stellt heute neue Bildschirm-Generation live vor

Samsung präsentiert heute Nachmittag noch vor der CES ein eigenes "First Look"-Event, bei dem eine neue Bildschirm-Generation vorgestellt werden soll:

Mit The First Look 2021 bringt Samsung seine innovativen Technologien direkt auf Ihren Bildschirm. Erleben Sie die neusten Produkte, innovative Ideen und Visionen rund um das Display von morgen.

Die Präsentation wird am 06.01.2021 ab 17:00 Uhr im Samsung Newsroom, auf Samsung.com und auf YouTube live übertragen.



Im Vorfeld der CES hatte Samsung bereits einen neuen Micro LED-Fernseher im 110 Zoll-Format sowie die Ausstattung der QLED-Fernseher des Modelljahrs 2021 mit HDR10+ Adaptive angekündigt.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.