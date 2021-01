News

"Pacific Rim" erscheint als "Titans of Cult" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht "Pacific Rim" in einer limitierten "Titans of Cult" Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Diese soll exklusiv bei Media Markt und SATURN erhältlich sein. Als Fan-Beigaben sind noch ein Pin und Poster in dem Set enthalten. Der Verkaufsstart ist für den 04.03.2021 geplant:

