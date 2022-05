News

Quentin Tarantino veröffentlicht sein zweites Buch "Cinema Speculation" im Herbst

Quentin Tarantino geht nach seinem "Once Upon a Time in Hollywood"-Roman erneut unter die Buchautoren und veröffentlicht im Oktober sein neuestes Werk "Cinema Speculation".

Dabei handelt es sich diesmal um ein Sachbuch. Auf rund 400 Seiten gibt Tarantino in "Cinema Speculation" seine Meinung zu zahlreichen amerikanischen Filmklassikern der 1970er Jahre ab, die Tarantino in seiner Jugend im Kino gesehen hat und verbindet diese Geschichten mit persönlichen Erlebnissen und seinen eigenen Film-Theorien.

"Cinema Speculation" wird am 25.10.2022 in der englishen Originalversion veröffentlicht und erscheint sowohl als Hardcover-Fassung als auch in einer günstigeren Taschenbuch-Version.

