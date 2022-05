News

"Pop around the Clock - Summer Edition" mit Live-Konzerten auf 3sat

3sat zeigt am kommenden Wochenende ein weiteres "Pop around the Clock"-Event mit Live-Konzerten in HDTV. Im Unterschied zu den Sylvester-Events mit 24 Stunden-Musik-Programm ist die "Pop around the Clock - Summer Edition" etwas verkürzt und läuft am 04.06.2022 ab 19:00 Uhr bis morgens um 03:45 Uhr.

Mit dabei sind Konzerte u.a. von Sarah Connor, The Black Eyed Peas, Casper, Katie Melua und Birdy. Der genaue Zeitablauf für den Konzert-Abend ist auf der 3sat-Website verfügbar:

Die Konzerte sollen am Tag der Ausstrahlung bereits ab 6.00 Uhr morgens für 45 Tage in der 3satMediathek abrufbar sein.

Die "Pop around the Clock – Summer Edition" wird in diesem Sommer mit einem weiteren Thementag im Juli fortgesetzt. Die nächste Ausgabe ist für Samstag, den 30. Juli 2022 geplant.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.