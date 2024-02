News

"Peter Gabriel: I/O" Blu-ray Disc, CD & LP-Boxset verschoben

Peter Gabriel hat bereits im Dezember sein neues Album "I/O" veröffentlicht. Das ursprünglich für den 08.03.2024 geplante "I/O"-Boxset mit allen Blu-ray, CD & Vinyl-Varianten in einer Hartbox musste jetzt allerdings aus produktionstechnischen Gründen verschoben werden und soll ab dem 26.04.2024 im Handel erhältlich sein.

Die insgesamt 12 neuen Songs wurden in mehreren Mix-Versionen auf CD und LP veröffentlicht: Die Doppel-CD enthält den "Bright-Side Mix" von Mark Stent und den "Dark-Side Mix" von Tchad Blake. Beide Mix-Varianten sind außerdem auf zwei einzelnen Doppel-LPs erhältlich. Die Blu-ray Disc enthält zusätzlich den "In-Side Mix" von Hans-Martin Buff in Dolby Atmos und Hi Res Stereo (24 Bit/96 kHz).

bereits erhältlich:

Tracklisting

Panopticom The Court Playing For Time i/o Four Kinds of Horses Road to Joy So Much Olive Tree Love Can Heal This Is Home And Still Live and Let Live

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.