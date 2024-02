News

"The Cure: Paris" erscheint als "Expanded Edition" auf CD & LP

The Cure veröffentlichen ihr Live-Album "Paris" aus dem Jahr 1993 in einer neuen "Expanded Edition" auf CD & LP. Die von Robert Smith und Miles Showell zum 30-jährigen Jubiläum in den Abbey Road Studios remasterte Wiederveröffentlichung enthält zusätzlich die bislang unveröffentlichten Live-Titel "Shake Dog Shake" und "Hot Hot Hot!!!".

Die Aufnahme aus dem Oktober 1992 im Le Zenith de Paris enthält darüber hinaus u.a. Live-Versionen von "Lovesong", "Catch", "A Letter To Elise", "Charlotte Sometimes", "Close To Me" und "Play For Today".

Die CD und Doppel-LP sollen ab dem 22.03.2024 im Handel erhältlich sein.

