Warner veröffentlicht "Peacemaker - Staffel 1" im Januar auf Blu-ray Disc

Warner hat jetzt auch in Deutschland die erste Staffel von "Peacemaker: Frieden um jeden Preis" auf Blu-ray Disc angekündigt. Die erste Staffel des "The Suicide Squad" Spin offs soll hierzulande am 19.01.2023 auf Blu-ray Disc veröffentlicht werden.

Die für den Streaming-Dienst HBO Max produzierte Serie dürfte wie das bereits in Großbritannien veröffentlichte Blu-ray-Set über eine englische DTS HD MA 5.1-Tonspur verfügen. Zum deutschen Ton liegen noch keine Informationen vor.

Bereits jetzt ist "Peacemaker" online zum Kauf u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich.

