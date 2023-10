News

Paramount+ bietet einen Monat Gratis-Streaming

Paramount+ bietet für kurze Zeit die Nutzung des Streaming-Dienstes einen Monat gratis an. Normalerweise gibt es bei Paramount+ nur einen siebentägigen kostenlosen Test-Zeitraum. Im Rahmen einer Promo-Aktion zum Start von "Louis Tomlinson: All Of Those Voices" kann dieser auf einen Monat verlängert werden. Das passiert nicht automatisch. Um das kostenlose Monats-Abo zu erhalten, ist bei der Registrierung die Eingabe des Promo-Codes LOUIS erforderlich. Das Angebot gilt nur bis zum 18.10.2023 bei direkter Registrierung auf der Paramount+-Website.

www.paramountplus.com

