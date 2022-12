News

Paramount+ in Deutschland bereits gestartet - Vergünstigtes Jahresabo für kurze Zeit

"Paramount+" ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits einen Tag vor dem offiziellen Start am 8. Dezember 2022 nutzbar. Das Abo für den neuen Streaming-Dienst von Paramount kostet 7,99 EUR im Monat. Zum Start gibt es außerdem ein vergünstigtes Jahresabo zum Preis von 59,90 EUR bzw. 90 CHF in der Schweiz. Dieses Angebot wird voraussichtlich nur bis zum 08.01.2023 gelten. Das reguläre Jahresabo kostet 79,90 EUR.

Paramount+ kann im Web sowie über Apps für iOS und Android und auch auf verschiedenen "Connected Devices" genutzt werden. Dazu gehören Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast und Roku sowie Fernseher von Samsung ab dem Modelljahr 2017.

Paramount+ bietet neben internationalen Filmen & Serien wie "Top Gun: Maverick" und "Star Trek: Strange New Worlds" auch eigene deutsche Produktionen wie z.B. den Cyber-Thriller "A Thin Line" oder die Serie "Der Scheich" (ab 22.12.) als "Paramount+ Original" an.

Neben dem Direkt-Abo lässt sich Paramount+ auch auf anderen Wegen nutzen: Paramount+ ist für alle Sky-Abonnenten (auch Bestandskunden) mit Cinema Paket inklusive. Für kurze Zeit ist das Sky Komplett-Paket inklusive Netflix und Paramount+ für 30 EUR im Monat erhältlich.

Alle Prime Video-Abonnenten können Paramount+ auch als Amazon Channel buchen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.