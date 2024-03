News

Paramount+ bald auch bei der Deutschen Telekom

Paramount+ kann ab dem 1. April auch bei der Deutschen Telekom gebucht werden und steht sowohl in der monatlich kündbaren Variante als auch im zwölfmonatigen Abonnement zur Auswahl. Kunden, die sich für zwölf Monate Vertragsbindung entscheiden, bekommen die ersten drei Monate geschenkt. Der monatliche Grundpreis bei beiden Modellen beträgt 7,99 Euro. Der Dienst wird auf allen AndroidTV-Geräten der Telekom (MagentaTV One, MagentaTV Stick), im MagentaTV WebClient und der MagentaTV App auf iOS & Android mobile tiefenintegriert. Darüber kann auch die Paramount+ App auf Geräten wie z.B. Apple TV, Amazon Fire TV oder Smart-TVs mit der Paramount+ by Telekom Option genutzt werden.

Paramount+ ist noch bis zum 1. April ein Jahr lang zum halben Preis von 3,99 EUR/Monat erhältlich. Die Rabatt-Aktion des Streaming-Diensts kann direkt auf der Paramount+ Website oder über den Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video gebucht werden.

www.paramountplus.com

