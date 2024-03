News

Bowers & Wilkins stellt neue Lautsprecherserie 700 S3 Signature vor

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins stellt die neue 700 S3 Serie Signature vor, optimierte Versionen der 700 Serie. Der neuer Standlautsprecher 702 S3 Signature soll ein neues Maß an Intensität und Authentizität in seiner Preisklasse bieten, während der Kompaktlautsprecher 705 S3 Signature für seine Größe besonders beeindruckende Transparenz und Präzision liefert, so B&W. Die 700 Serie Signature wartet zudem nun auch mit einem Centerlautsprecher auf und soll in Kombination mit der 702 S3 Signature und dem 705 S3 Signature hohe Performance im Heimkino realisieren.

Die 702 S3 Signature ist ein 3-Wege-Standlautsprecher mit entkoppelten Tweeter-on-Top-Gehäuse mit Carbon Dome-Hochtöner. Das Gitter der Signature Version wurde von den 2023er Modellen der 800 Serie Signature übernommen. Der Mitteltöner ist eine Continuum-Membran mit FST-Technologie mit biomimetischer Aufhängung. Drei 165-mm-Tieftöner mit Aerofoil-Profil sorgen für kraftvolle Bässe. Mundorf-Kondensatoren, verbesserte Spulen und überarbeitete Bypass-Kondensatoren sind ebenfalls Teil der Ausstattung.

Auch die 705 S3 Signature ist mit Tweeter-on-Top und dem optimierten Hochtönergitter für offenen und transparenten Klang versehen und verfügt über die Optimierungen der Frequenzweiche mit Kondensatoren von Mundorf, neuen Widerständen und Bypass-Kondensatoren. Verbesserte Lautsprecherklemmen, identisch zum Standlautsprecher, sind an Bord. Der Hochtöner wird von einem 165mm-Tiefmitteltöner komplettiert.

Der Centerlautsprecher HTM71 S3 Signature ist ebenfalls mit 3 Wegen konzipiert und mit einem Tweeter-On-Top-Gehäuse ausgestattet.Mittig sitzt der 130mm Continuum-Mitteltöner mit FST-Technologie und biomimetischer Aufhängung. Zwei 130mm Tieftöner mit Aerofoil-Profil sind zusätzlich an Bord.

Die neue 700 Serie Signature ist voraussichtlich ab Mai in den Farbvarianten Midnight Blue Metallic und Datuk Gloss bei ausgewählten Fachhändlern zu folgenden Preisen erhältlich:

702 S3 Signature: 8.500 Euro pro Paar

705 S3 Signature: 4.000 Euro pro Paar

HTM71 S3 Signature: Je 2.500 Euro

