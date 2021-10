News

Panasonic TV-Aktionswochen mit bis zu 300 EUR Cashback

Bildquelle: Panasonic

Mit 40 aktuellen Fernseher-Modellen startet Panasonic eine Direkt-Cashback-Aktion in Deutschland und Österreich. Wer sich für einen teilnehmenden Panasonic TV in den TV-Aktionswochen vom 25. Oktober bis 05. Dezember 2021 entscheidet, erhält bis zu 300 Euro Cashback zurück. Der Betrag wird sowohl im stationären Handel als auch bei teilnehmenden Online-Shops an der Kasse bzw. im Warenkorb abgezogen.

Eine Liste der teilnehmenden TV-Modelle und Händler gibt es hier: www.panasonic.com/de/consumer/flachbildfernseher/tipps-aktionen/aktionen/tv-aktionswochen.html

