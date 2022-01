News

Olympische Spiele 2022 in Ultra HD & HDR ab dieser Woche auf UHD1 by HD+

Bildquelle: HD+

Eurosport 4K, empfangbar über ASTRA vom 04. bis 20. Februar auf UHD1 by HD+, überträgt die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 in UHD und HDR. Der Eventsender wird zum genannten Zeitpunkt aufgeschalten und soll rund 100 Stunden Live-Berichterstattung in nativem UHD bieten. Top-Events aus den Sportarten Eiskunstlauf, Ski Alpin, Skispringen, Biathlon und Skilanglauf sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier sollen zu sehen sein.

Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-Fernseher und ein aktives HD+ Sender-Paket.

Empfangsparameter von UHD1 by HD+:

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC 5/6

