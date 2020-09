News

110 Jahre Denon - Jubiläums-Show mit Gewinnspiel heute Abend

Bildquelle: Denon

Anlässlich des 110. Geburtstags von Denon wird am 09. September ab 19:00 Uhr eine digitale Talkrunde inklusive Verlosung per YouTube-Livestream stattfinden. Während der Jubiläums-Show werden die Highlights der Denon-Geschichte beleuchtet sowie brandneue Produkte im Detail präsentiert.

Alle Teilnehmer habe die Möglichkeit, je einen Denon Home 350, einen Denon Home 250 und einen Denon Home 150 zu gewinnen. Teilnahmebedingungen hier!

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können schon vorab ihre persönlichen Fragen zum jeweiligen Thema mit dem Betreff „Denon Live“ an technik@denon.de senden oder direkt live im Chat stellen. Diese werden dann in der Fragerunde am Ende der Session beantwortet.

Der YouTube Livestream am 09.09.2020 um 19:00 Uhr ist unter diesem Link erreichbar!

