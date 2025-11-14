News

Audio Physic stellt neues 4-Wege-Standlautsprecher-Topmodell vor

Bildquelle: Audio Physic

Audio Physic präsentiert mit der neuen Cardeas die nächste Generation seines Flaggschiff-Lautsprechers. Ein neu konstruiertes Multi-Sandwich-Gehäuse, innovative Carbon-Matrix-Membranen und die anpassbare Q-SET-Technologie sollen für hohe Präzision, Dynamik und Räumlichkeit sorgen.

Mehr Details zur Entwicklung und den technischen Highlights erfahren Sie hier:

Alle Modelle von Audio Physic stehen im HiFi Forum Baiersdorf auf Anfrage zum Probehören bereit:

