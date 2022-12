News

Neuer "Plane"-Trailer und früherer Kinostart für Action-Thriller mit Gerard Butler

Leonine hat einen neuen Kino-Trailer für den neuen Gerald Butler-Thriller "Plane" veröffentlicht:

Der Kinostart wurde um knapp drei Wochen nach vorne gezogen. "Plane" soll jetzt bereits ab dem 02.02.2023 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Gerald Butler spielt in dem Film von Jean-Francois Richet (Assault on Precinct 13) einen Piloten, der nach einer Notlandung auf einer von Militanten besetzten philippinischen Insel auf die Hilfe eines Strafgefangenen an Bord angewiesen ist, um sich gegen die feindlichen Bewohner zu wehren.

Bereits am 23.12.2022 veröffentlicht Leonine den Action-Thriller "Chase" mit Gerald Butler auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. "Chase" wird aber bereits ab dem 15.12.2022 auch in 4K bei Amazon Prime Video erhältlich sein.

bereits erhältlich:

