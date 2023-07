News

Neuer Lautsprecher Teufel-Shop in Hannover

Bildquelle: Teufel

Am 14. Juli 2023 eröffnete Lautsprecher Teufel eine neue Fläche im VAUND Store in der Georgstraße 14 in Hannover. Auf einer Fläche von 60 Quadratmetern können Besucher eine Vielzahl von Teufel-Produkten erleben. Ein Raum mit zwei getrennten und speziell gestalteten Flächen ist für Heimkino- und Stereo-Komponenten vorgesehen. Dabei sind beliebte Lautsprecher und Kopfhörer, darunter natürlich auch das neue REAL BLUE PRO Over-Ear-Headphone (Klick zum Special mit allen Infos!). Speziell geschulte Mitarbeiter ermöglichen eine individuelle Beratung zu den unterschiedlichen Produkten. Darüber hinaus sollen kontinuierlich Workshops angeboten werden, um Mitarbeitende über die neuesten technologischen Entwicklungen und Features der Teufel-Produkte auf dem Laufenden zu halten.

Der Teufel Store im VAUND Hannover befindet sich in der Georgstraße 14 und hat von Montag bis Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Kunden haben außerdem die Möglichkeit, exklusive Termine für eine individuelle Beratung und Vorführung der Teufel-Produkte direkt auf der Teufel-Website oder über Google zu buchen.

