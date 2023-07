News

Neuer Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit ANC von beyerdynamic

Bildquelle: beyerdynamic

Active Noise Cancelling hält Einzug im beliebten Bluetooth-In-Ear-Headset Blue BYRD (2. Generation) von beyerdynamic. Auf Knopfdruck blendet der neue Blue BYRD ANC Außengeräusche dank ANC und Transparency Modus ein oder aus. An Bord sind Technologien wie Qualcomm aptX Adaptive, AAC und Qualcomm cVc für ein eindrucksvolles Klangerlebnis und exzellente Sprachwiedergabe. Der Blue BYRD ANC ist Amazon- und Apple-zertifiziert und kompatibel mit Alexa und Siri, auch Google Fast Pair ist an Bord. Die IPX4 Zertifizierung attestiert den Spritzwasserschutz des Kopfhörers. Mit Neckband, ergonomisch flacher Form und Ohrpassstücken in verschiedenen Größen soll er hohen Tragekomfort bieten. Darüber hinaus kann man mit der MIY App weitere Anpassungen vornehmen. Ein Hörtest passt die Klangwiedergabe an das eigene Hörvermögen an. Die Akkulaufzeit beträgt 14 Stunden ohne ANC, bei aktiviertem ANC ca. 8 Stunden und 15 Minuten. 10 Minuten Laden reicht für 120 Minuten Wiedergabezeit.

Der Blue BYRD ANC (2. Generation) von beyerdynamic ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,00 € im beyerdynamic Online Shop (Klick!) und bei Amazon.de verfügbar. Ersatzteile und Ohrpassstücke können ebenfalls nachbestellt werden.

