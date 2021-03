News

Neue OLED- & LCD-TVs von Panasonic

Bildquelle: Panasonic

Auf einer digitalen Pressekonferenz hat Panasonic zwei neue OLED-TV- sowie drei neue LCD-TV-Serien vorgestellt. Die beiden OLEDs JZW1004 und JZW984 sind neben 65 und 55 auch in 48 Zoll erhältlich und mit dem HCX Pro AI Processor ausgestattet. HDMI 2.1 und der Game Mode Extreme sind ebenso an Bord wie My Home Screen 6.0. Der JZW1004 setzt auf das exklusive UHD Master HDR OLED-Panel, außerdem kommen ein neuer Penta-Tuner mit Twin-Funktion zum Einsatz.

Mit dem JXW944 und JXW854 sowie dem JXW834 gibt es auch im LCD-Bereich Neuheiten. Der JXW944 möchte mit neuem HDR Cinema Display mit verbesserter Spitzenhelligkeit und nativer 100 Hz Darstellung überzeugen, auch in den LCD-Baureihen arbeitet der Penta-Tuner und der HCX Pro AI Processor (JXW944) bzw. HCX Pro Processor (JXW854). Während die beiden JXW944 und JXW854 mit Panasonics My Home Screen 6.0 laufen, handelt es sich beim JXW834 um einen Fernseher mit Android TV Betriebssystem. Die Panasonic TVs unterstützen auch 2021 HDR10, HDR10+, Dolby Vision und HLG, außerdem HDR10+ Adaptive.

Alle Aspekte der neuen TV-Serien werden wir morgen in einem Special ausführlich beleuchten.