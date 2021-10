News

Neue Lautsprecher-Serie Townus von Canton

Canton präsentiert die neue Lautsprecherserie "Townus". Der Name wurde in Anlehnung an den Standort des Firmensitzes des deutschen Traditionsherstellers im Taunus kreiert. Zeitlose, elegante Formgebung und hochwertige Materialien sollen die neuen Komponenten auszeichnen. Im Mittel- und Tieftonbereich kommen, wie bereits in der neuen GLE-Serie, Titanium zum Einsatz, im Hochton arbeitet Cantons bewährtes Keramikmaterial. Mit großen Gehäuseradien werden Kantenreflexionen vermieden und die ovale Stoffabdeckung wird magnetisch befestigt.

Die neue Townus-Serie ersetzt die Chrono SL und Chrono Lautsprecher von Canton und positioniert sich damit direkt unterhalb der Vento Baureihe. Elegant und schmal präsentieren sich die neuen Schallwandler auf einem Sockeldesign mit schwebender Optik in Nussbaum Furnier, schwarz "high-gloss" und weiß seidenmatt.

In Kürze erscheint ein ausführlicheres Special zur neuen Townus-Serie, hier die Neuzugänge in der Übersicht:

Townus 90 Standlautsprecher: 1.299 Euro pro Stück

Townus 50 Centerlautsprecher: 699 Euro pro Stück

Townus 30 Kompaktlautsprecher: 549 Euro pro Stück

Townus 10 Wandlautsprecher: 399 Euro pro Stück

Townus Sub 12 Subwoofer: 1.349 Euro pro Stück

AR-5 Dolby Atmos Lautsprecher: 399 Euro pro Stück

