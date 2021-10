News

Mercedes bringt Dolby Atmos ins Auto

Bildquelle: Mercedes-Benz

Mercedes bietet zukünftig ein Dolby Atmos-Sound-System für einzelne Autos an. Dolby Atmos-Technologie soll in das optionale Burmester High-End 4D- sowie 3D-Soundsystem integriert und ab Sommer 2022 zunächst in den Mercedes Maybach und kurz darauf in den Mercedes-Benz S-Klasse Modellen angeboten werden.

Die Entertainment-Hardware des im Maybach und in der S-Klasse installierten Burmester High-End 4D-Soundsystems besteht aus folgenden Komponenten:

31 Lautsprecher, darunter 6 3D-Lautsprecher, die ihren Klang von oben abstrahlen

4 ohrnahe Lautsprecher in den Vordersitzen

einen 18,5-Liter-Subwoofer

8 Körperschallwandler (Exciter, zwei pro Sitz)

Aus welchen Quellen Dolby Atmos-Inhalte in den Mercedes PKW genutzt werden können, lässt die Ankündigung offen. Neben Blu-ray Discs wird Dolby Atmos Music bereits von verschiedenen Streaming-Diensten angeboten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.