Mel Gibson-Thriller "On The Line" im Dezember auf Blu-ray Disc

Square One veröffentlicht im Vertrieb von Leonine im Dezember "On The Line" auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Mel Gibson, Kevin Dillon, Enrique Arce und William Moseley erscheint am 16.12.2022 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Making of und Trailer geplant.

Offizielle Synopsis:

Während einer nächtlichen Radio-Talksendung kidnappt ein anonymer Anrufer die kleine Tochter und Ehefrau des Moderators Elvis Cooney und droht ihm, sie zu töten. Um seine Familie zu retten, muss der raubeinige Talkmaster ein sadistisches Überlebensspiel bestreiten, bei dem mehrere Unbeteiligte im Gebäude des Senders getötet werden. Der nicht immer freundliche Cooney hat nur einen Ausweg: er muss seine Vergangenheit durchforsten, um die Identität des Killers zu ermitteln. Gespannt verfolgt die ganze Stadt im Radio, wie sich der perfide Wettstreit zu einem für alle Beteiligten unerwarteten Ende entwickelt.

