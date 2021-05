News

Marvel zeigt Preview der nächsten Kinofilme

Marvel hat eine kleine Vorschau auf die kommenden Filme des "Marvel Cinematic Universe" veröffentlicht. Der rund 3 Minuten lange Clip beschäftigt sich zunächst mit der Historie der MCU-Filme und präsentiert dann ab der Laufzeit 1:48 min auch verschiedene Ausschnitte aus den nächsten Filmen "Black Widow", "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" und "Eternals", deren Kinostart in diesem Jahr geplant ist. Außerdem wird in dem Video der US-Kinostarttermin für "Guardians of the Galaxy Vol. 3" am 05.05.2023 angekündigt.

Für "Black Widow" hat Disney bereits angekündigt, dass der Film einen Tag nach dem Kinostart am 09.07.2021 auch in Deutschland mit aufpreispflichtigem "VIP-Zugang" bei Disney+ gezeigt werden soll. Nach dem gleichen Streaming-Modell soll auch "Cruella" am 28.05. einen Tag nach dem Kinostart bei Disney+ zu sehen sein.