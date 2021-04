News

"Marillion: With Friends At St David's" mit 5.1-Mix auf Blu-ray Disc & DVD

earMUSIC veröffentlicht "Marillion: With Friends At St David's" auf Blu-ray Disc und DVD. Das neue Live-Album präsentiert eine Aufnahme aus dem November 2019 in Cardiff inklusive PCM Stereo & 5.1 Surround-Mix.

Die Doppel Blu-ray Disc enthält zusätzlich das "With Friends From The Orchestra" Studio-Album in PCM Stereo und DTS HD MA 5.1 mit 24 Bit und 96 kHz Samplingrate. Als Bonus-Material ist u.a. eine Dokumentation dabei.

"Marillion: With Friends At St David's" kommt am 28.05.2021 in den Handel und wird auch als Doppel-CD sowie als 3 LP-Set inklusive einer "Picture Disc"-Edition erscheinen.