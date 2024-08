News

Marillion Deluxe-Boxsets erscheinen als Blu-ray/CD & Vinyl LP-Neuauflage

Marillion veröffentlichen mehrere bereits in den letzten Jahren veröffentlichte "Deluxe Editionen" ihrer Alben-Klassiker im September als Neuauflage. Dabei handelt es sich vor allem um die Vinyl-Boxsets von "Misplaced Childhood" und "Clutching at Straws" während "Brave" am 20.09.2024 auch als Blu-ray Disc/CD-Set neu aufgelegt wird. Die Deluxe-Editionen enthalten neben den remasterten Original-Alben vor allem zusätzliche Live-Aufnahmen.

Bei jpc sind auch bereits seit einiger Zeit die Blu-ray/CD-Deluxe Editionen mit Surround-Mix von Misplaced Childhood und Clutching at Straws wieder erhältlich.

ebenfalls erhältlich:

