"Simon & Garfunkel: Bookends" erscheint als MFSL SACD & Vinyl LP

24.08.2024 (Karsten Serck)

Das High End-Label Mobile Fidelity veröffentlicht "Simon & Garfunkel: Bookends" als Hybrid-SACD und neue "SuperVinyl" Edition mit 180 Gramm-Schallplatte. Beide limitierten Sondereditionen werden voraussichtlich zum Ende des Jahres erhältlich sein.

Beide Varianten bassieren auf dem analogen Original Master-Tape (1/4" / 15 IPS) und wurden von MFSL im DSD 256-Format überspielt.

Tracklisting

Bookends Theme
Save the Life of My Child
America
Overs
Voices of Old People
Old Friends
Bookends Theme
Fakin’ It
Punky’s Dilemma
Mrs. Robinson
A Hazy Shade of Winter
At the Zoo

