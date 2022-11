News

"Elvira - Mistress of the Dark" mit 4K-Remaster als günstigere Blu-ray Disc, Mediabook und Metallbox-Edition

WME veröffentlicht den zuvor bereits mit 4K-Remaster veröffentlichten Film "Elvira - Mistress of the Dark" als Neuaufage in mehreren Blu-ray Disc-Editionen.

Die Horror-Komödie mit Cassandra Peterson aus dem Jahr 1988 erscheint als günstige Blu-ray Disc in Standard-Verpackung sowie alternativ als Mediabook und Metallbox inklusive einer Bonus-Disc mit mehreren Making of-Featurettes und weiterem Bonus-Material. Der Film wird mit deutschem DTS HD MA 2.0 und englischem DTS HD MA 5.1-Ton sowie zusätzlich einer alternativen Synchronfassung auf Blu-ray Disc präsentiert.

Die neuen "Elvira - Mistress of the Dark" Blu-ray Disc-Editionen sollen ab dem 23.11.2022 im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

