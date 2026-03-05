News

LG Convention: Neue 4K-OLED-Baureihe B6 für den anspruchsvollen Einstieg ergänzt die 2026er Serien W6, G6 und C6

LG hat auf der aktuell stattfindenden Convention in Frankfurt am Main die neuen OLED-Serien gezeigt.

Hinzu kommt die neue 4K OLED-TV-Einstiegsserie B6. Lieferbar sind die B6-OLEDs in 48, 55, 65, 77 und sogar in 83 Zoll. Die 4K OLED AI-Smart-TVs sind mit dem Alpha 8-Prozessor der dritten Generation ausgestattet und somit etwas schlanker bestückt als die darüber liegenden Modelle der C6-, G6- und W6-Serien. Der Fimmaker Ambient Mode, Dolby Vision sowie Dolby Atmos sind ebenso vorhanden wie die Kompatibilität zu Dolby Atmos FlexConnect. Somit lassen sich in Verbindung mit den B6-OLEDs die neuen LG Sound Suite-Komponenten drahtlos betreiben. Gaming wird mit bis zu 144 Hz (4K) unterstützt (B6E-Serie: bis 120 Hz), NVIDIA G-Sync und AMS Free-Sync-kompatibel sind die B6-OLEDs auch. Die attraktiven Fernseher laufen unter webOS 26 mit vierjährigen Garantie für Upgrades der Software.

Bleiben noch Preise und Verfügbarbarkeit.

OLED B68-Serie

65 Zoll, 2.199 EUR, ab Juni

55 Zoll, 1.499 EUR, ab JUni

48 Zoll, 1.299 EUR, ab Juni

OLED B6E

83 Zoll, 4.099 EUR, ab Junii

77 Zoll, 3.199 EUR, ab Mai

65 Zoll, 2.199 EUR, ab Mai

55 Zoll, 1.499 EUR, Termin wird noch bekannt gegeben

48 Zoll, 1.299 EUR, Termin wird noch bekannt gegeben

