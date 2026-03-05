LG Convention: Neue 4K-OLED-Baureihe B6 für den anspruchsvollen Einstieg ergänzt die 2026er Serien W6, G6 und C6
LG hat auf der aktuell stattfindenden Convention in Frankfurt am Main die neuen OLED-Serien gezeigt.
Hinzu kommt die neue 4K OLED-TV-Einstiegsserie B6. Lieferbar sind die B6-OLEDs in 48, 55, 65, 77 und sogar in 83 Zoll. Die 4K OLED AI-Smart-TVs sind mit dem Alpha 8-Prozessor der dritten Generation ausgestattet und somit etwas schlanker bestückt als die darüber liegenden Modelle der C6-, G6- und W6-Serien. Der Fimmaker Ambient Mode, Dolby Vision sowie Dolby Atmos sind ebenso vorhanden wie die Kompatibilität zu Dolby Atmos FlexConnect. Somit lassen sich in Verbindung mit den B6-OLEDs die neuen LG Sound Suite-Komponenten drahtlos betreiben. Gaming wird mit bis zu 144 Hz (4K) unterstützt (B6E-Serie: bis 120 Hz), NVIDIA G-Sync und AMS Free-Sync-kompatibel sind die B6-OLEDs auch. Die attraktiven Fernseher laufen unter webOS 26 mit vierjährigen Garantie für Upgrades der Software.
Bleiben noch Preise und Verfügbarbarkeit.
OLED B68-Serie
- 65 Zoll, 2.199 EUR, ab Juni
- 55 Zoll, 1.499 EUR, ab JUni
- 48 Zoll, 1.299 EUR, ab Juni
OLED B6E
- 83 Zoll, 4.099 EUR, ab Junii
- 77 Zoll, 3.199 EUR, ab Mai
- 65 Zoll, 2.199 EUR, ab Mai
- 55 Zoll, 1.499 EUR, Termin wird noch bekannt gegeben
- 48 Zoll, 1.299 EUR, Termin wird noch bekannt gegeben
