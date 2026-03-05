LG Convention 2026: Neue OLED evo C6-Serie, 77-Zöller und 83-Zöller mit Hyper Radiant Color-Technologie

LG präsentiert auf der diesjährigen Convention natürlich auch die neue C6-OLED evo AI-Baureihe. LGs C-Serien erfreuten sich stets größer Beliebtheit und waren/sind echte Bestseller. Verfügbar ist sie in 83, 77, 65, 55,48 und 42 Zoll. Als besonders interessant stellen sich die Modelle OLED83C6 und OLED77C6 dar - denn im Gegensatz zu den kleineren Modellen von 65 bis 42 Zoll besitzen die beiden großen 4K OLED-TVs das neue Panel mit Hyper Radiant Color-Technologie inklusive dem Brightness Booster Pro für farblich extrem brillante, enorm helle Bilder. Im Vergleich zur W6 und zur G6 Serie unterscheidet sich marginal die antireflexive Beschichtung des Displays, hier verfügen W6 und G6 über Reflection Free Premium, die 77- und 83-Zoll-Modelle der C6-Serie über Reflection Free.

Das 83-Zoll-Modell überzeugt mit plastischer Bildwirkung

Enorme Brillanz und enorme maximale Helligkeit (83-Zöller)

Auch der C6 in 77 Zoll bringt das neueste Panel mit und besitzt eine hohe Blickwinkelstabilität

C6 in 77 Zoll - das Bild ist farbecht und dynamisch

Minimalistisches Design - typisch für LGs C-Serien. So kann man sich perfekt aufs Bild fokussieren

Die 4K OLED evo AI-Displays erzeugen OLED-typisch ein extrem tiefes Schwarz und überzeugen mit einem breiten Blickwinkel. Die beiden großen C6-Modelle bringen den brandneuen Alpha 11 Gen3 4K AI Dual Engine Prozessor mit, der neue Spitzenwerte hinsichtlich der Schnelligkeit und der maxmalen Anzahl an möglichen Operationen für sich verbuchen kann. Zahlreiche AI-Funktionen optimieren die Bild- und Tonqualität. Zum Ausstattungsumfang der zwei 4K OLED-TVs gehören der Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision und natürlich die Kompatibilität zu Dolby Atmos und zu Dolby Atmos FlexConnect.

Fernbedienung

Standfuß und Fernbedienung beim 83 Zoll-Modell

Rahmen oben im Detail

Das Betriebssystem webOS 26 mit vier Jahren Upgrade-Garantie sowie der Integration von Google Gemini sowie Microsoft Copilot und die aktuelle Version der LG Magic Remote gehören auch dazu. Flüssiges Gaming mit bis zu 4K@165 Hz sowie die Unterstützung von NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync sind Merkmale, über die sich Gamer freuen dürften.

Wir denken, dass sich die sehr beliebte C6-Serie von LG mit ihren zahlreichen Unterserien dieses Jahr nochmals stärker präsentiert. Das gilt ganz besonders für die Modelle in 77 und in 83 Zoll, da diese die neueste Display-Technologie für bestmögliche Farbbrillanz und enormen Kontrast mitbringen.

Lebendiges Bild auch beim 65-Zöller

Selbst ohne das herausragende Hyper Radiant Color-Panel der 77- und 83-Zoll-Modelle: Das Bild des 65-Zöllers ibesitzt eine tadellose Tiefenwirkung

Auch hier erkennt man, dass die enorme Plastizität schon beim 65-Zöller zu den großen Trümpfen zählt

Das 65-Zoll-Modell, das ebenfalls über den neuesten Alpha 11 Gen3-AI-Prozessor verfügt, macht visuell natürlich ebenfalls einen guten Eindruck. Neben den Geräten in 83 und in 77 Zoll haben wir uns diese Displaygröße als dritte Variante angesehen. Auf der LG Convention ist es natürlich schwierig, das 65 Zoll-Modell mit einfacherem Panel gegenüber den beiden größeren OLED-TVs mit neuester Paneltechnologie zu vergleichen. Das Bild ist bereits beim 65-Zöller sehr dreidimensional und klar, ebenso hell sowie mit tadelloser Farbbrillanz versehen. Die zwei großen Modelle mit der Hyper Radiant Color Technologie wirken nochmals heller sowie von den Farben her brillanter. Exzellentes Schwarz und ein exzellener Blickwinkel zeichnen alle drei von uns betrachteten OLED-TVs der C6-Serie aus.

Die Modelle der C6-Serie sind in vielen verschiedenen Ausführungen lieferbar. Hier die Übersicht.

OLED evo C67-Serie:

83 Zoll 4.999 EUR, ab Juni

77 Zoll, 4.199 EUR, ab Mai

65 Zoll, 2.999 EUR, Veröffentlichungstermin wird noch bekannt gegeben

55 Zoll, 2.299 EUR, Veröffentlichungstermin wird noch bekannt gegeben

48 Zoll , 1.799 EUR, Veröffentlichungstermin wird noch bekannt gegeben

42 Zoll, 1.599 EUR, Veröffentlichungstermin wird noch bekannt gegeben

OLED evo C68-Serie:

77 Zoll, 4.199 EUR, ab Mai

65 Zoll, 2.999 EUR, ab Mai

55 Zoll, 2.299 EUR, ab Mai

48 Zoll, 1.799 EUR, ab Mai

42 Zoll, 1.599 EUR, ab Mai

OLED evo C69-Serie

83 Zoll, 4.999 EUR, ab Mai

77 Zoll, 4.199 EUR, ab Mai

65 Zoll, 2.999 EUR, ab Mai

55 Zoll, 2.299 EUR, ab Mai

48 Zoll, 1.799 EUR, ab Mai

42 Zoll, 1.599 EUR, ab Mai

OLED evo 6E-Serie

83 Zoll, 4.999 EUR, ab Mai

77 Zoll, 4.199 EUR, ab Mai

65 Zoll, 2.999 EUR, ab Mai

48 Zoll, 1.799 EUR, ab Mai

42 Zoll, 1.599 EUR, ab Mai

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 05. März 2026