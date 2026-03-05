News

LG Convention 2026: Erste Eindrücke der neuen Micro RGB evo AI-TVs der Serie MRGB96

LG hat auf der diesjährigen Convention die neuen Micro RGB evo AI-TVs der MRGB96er Serie mit Primary Color Ultra und Micro Dimming Ultra für enorm hoch liegende Bildqualität präsentiert. Unter dem Motto "Die Farbrevolution" beeindrucken die in drei Größen (75, 85 und 100 Zoll) lieferbaren Modelle: Zu 100 Prozent wird der BT2020-Farbraum dargestellt, ebenso gilt dies für DCI-P3 und für Adobe RGB. Hinzu kommt der enorm leistungsstarke 2026er Alpha 11 Gen3 Dual Engine KI-Prozessor. Der integrierte Motion Booster ermöglicht 330 Hz sowie 165 Hz Variable Refresh Rate (VRR).

Magic Remote

Weitere Merkmale der Serie umfassen die Kompatibilität zum Filmmaker Ambient Mode und natürlich zu Dolby Vision sowie Dolby Atmos. Kompatibel sind die TVs zu AMD FreeSync und zu Dolby Atmos FlexConnect. Das LG-eigene Betriebssystem webOS 26 beinhaltet die Garantie, für vier Jahre die neuesten Upgrades installieren zu können.

Reine Farbdarstellung

Visuell beeindruckt der von uns in Augenschein genommene 75-Zöller durch sein sehr facettenreiches Bild, zudem sind Leuchtkraft sowie die maximale Helligkeit enorm. Die Preise für die MRGB96-Serie: 100 Zoll, 9.999 EUR, ab Mai, 85 Zoll, 8.999 EUR, ab Juli, 75 Zoll, 6.299 EUR, ab Juli. LG beweist unserer Meinung nach mit der MRGB96er Baureihe, dass man auch außerhalb der OLED-Technologie in der Lage ist, Smart TVs mit Refereenz-Bildqualität zu bauen.

