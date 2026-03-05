LG Convention 2026: Die neue OLED G6-Serie mit Hyper Radiant Color Tech und Alpha 11 Gen3 Dual Engine

LGs OLED G-Serie war bereits seit ihrer ersten Generation ein Musterbeispiel für eine gelungene Kombination aus optischer Noblesse, technischer Finesse und enorm starker Bildqualität. Nun, auf der LG Convention 2026, die gerade in Frankfurt stattfindet, hebt LG die nächste Generation der erfolgreichen Serie aus der Taufe, die folgerichtig G6 heißen wird.

Der riesige 97-Zöller

Bild aus seitlicher Perspektive: Der obere Bereich des 97-Zöllers, Verarbeitungs- und Materialqualität wirken hochwertig

Spezielle Fußkonstruktion beim 97 Zoll-Modell

Anschlüsse, Teil 1, des 97-Zöllers

Zweiter Teil der Anschlüsse

Die G6-Armada wird angeführt vom riesigen 97 Zoll-Modell, das über eine spezielle Fußkonstruktion verfügt, die für soliden Stand sorgt und zudem die Optik weiter aufwertet. Der Rahmen ist schmal und für einen so großen OLED-TV ist auch die Bautiefe nicht zu hoch. Visuell liefert der riesige Smart-TV definitiv ab und überzeugt durch sein facettenreiches, dynamisches und farblich echt wirkendes Bild. Wie unsere Aufnahmen der Anschlusssektion zeigen, ist alles Wesentliche vorhanden. Sehr wichtig: Im Gegensatz zu den anderen G6-Modellen, die in 83, 77, 65 und 55 Zoll verfügbar sind, besitzt der 97-Zöller noch kein Display mit Hyper Radiant Color Tech. Trotzdem sind, wie beschrieben, die visuellen Leistungen sehr gut. Bei der Bilddynamik und der Plastizität aber merkt man tatsächlich bei den anderen Modellen einen Vorsprung, den die neue Technologie herausholen kann.

Auch schon groß: Der G6 in 83 Zoll

Das Bild wirkt ungemein lebendig, Farben weisen eine brillante Wirkung auf

Feine Strukturen bildet der G6 in 83 Zoll ausgesprochen gut ab

Exzellente Stabilität hinsichtlich des Blickwinkels

Bei der G6-Serie, hier nochmals der TV mit 83 Zoll, finden feinen Design und überlegene Technik zusammen

Der 83-Zöller der Serie ist ein idealer Kompromiss - 83 Zoll wirken auch in größeren Räumen schon wirklich groß, zugleich aber beherrscht das 83 Zoll-Modell den Raum nicht so dominant wie der beeindruckende, aber riesige 97-Zöller. Auch beim Preis sind die Unterschiede enorm. Das farblich sehr brillante, plastische sowie enorm helle Bild ist typisch für Hyper Radiant Color Tech.

Was gehört alles zu dieser Technologie?

Bis zu 3,9 mal mehr Helligkeit

Nochmals verbesserter Schwarzwert

Eine optimierte, enorm reine & dynamische Farbwiedergabe

Priozessorseitig der Alpha 11 Gen3 Dual Engine AI-Chip

Reflection Free Premium - die spezielle Beschichtung des Panels bewirkt, wie auch wir feststellen konnten, deutlich reduzierte Reflexionen. Ein echter Fortschritt, zudem werden Farbechtheit und Bildbrillanz praktisch nicht berührt. Das war bei mancher früherer antireflexiver Beschichtung ein Problem.

Wie wirkt sich das aus? Die Technologie ermöglicht Top-Werte bei Kontrast und Helligkeit, zugleich wirkt das Bild nicht synthetisch oder unnatürlich. OLED-Pluspunkte wie der breite Blickwinkel und der tiefe Schwarzwert kommen hier natürlich auch hinzu.

LG G6 in 77 Zoll - sauber wird die Farbe des Wassers getroffen

77 Zoll ist mittlerweile eine pouläre OLED-Größe. Und ab dieser Diagonale kann man schon von einem beeindruckenden Bild sprechen

Detail am Rahmen des 77-Zöllers

Das Modell in 77 Zoll ist ebenfalls eine Überlegung wert. Hier hat man eine intensive Bildwirkung in mittelgroßen Räumen, und wie auch die anderen G6-Modelle bringt der 77-Zöller den brandneuen Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor in Dual Engine Ausführung mit. Diese neue CPU hat es in sich, ist die Neural Processing Unit doch gleich bis zu 5,6 mal leistungsstärker im Vergleich zum gewiss nicht schwächlichen Vorgänger. Die Echtzeit-Analyse von Inhalten, die sichtbare Reduzierung von Bildrauschen und die parallele Schärfung von Details (anstatt hintereinander) sichern eine vielschichtige, klare und detailreiche Bildwiedergabe.

Zurück zum 77-Zöller. Dieser liefert ein farblich sattes, trotzdem nicht überzogenes Bild mit hoher Plastizität, typisch für die neue Display-Technologie.

Der G6 in 65 Zoll, früher galt sowas als "XXL-Bild". Mittlerweile ist 65 Zoll Standard, und man freut sich über die hervorragende Darstellung des G6

Kleine Kontrastdetails gibt auch der G6 in 65 Zoll mit Sorgfalt wieder

Enorme Bildtiefe und real empfundene Panorama-Wirkung

Farblich komplexe Zusammenhänge werden einwandfrei erfasst

Früher galten 65 Zoll als groß. Mittlerweile ist 65 Zoll enorm populär, und 65 Zoll Smart-TVs stehen in vielen Wohnzimmern. Nach wie vor eine durchaus brauchbare Größe, und da man sich hier nicht von purem Gigantismus hinsichtlich der Bildschirmdiagonale beeindruckt fühlt, schaut man besonders genau auf Details. Und hier liegt eine große Stärke der G6-Modelle, die auch feine Strukturen nahezu ohne Rauschen und mit enormer Plastizität wiedergeben können. Farbübergänge treten authentisch in Erscheinung, und Farbnuancen werden sauber getroffen.

Unseren ersten Eindrücken nach ist auch die 2026er G6-Serie wieder hervorragend gelungen. Formschöne, edel wirkende 4K OLED evo-AI-TVs, die alles an moderner Ausstattung mitbringen, was man möchte. Natürlich laufen auch diese Modelle unter webOS 26, und LG gibt im Rahmen des Re:New-Programms die Garantie für vier Jahre Software-Upgrades, die selbstverständlich kostenlos sind. Auch verfügen die Tvs der G6 Serie natürlich über den Ambient Filmmaker Mode und sind kompatibel zu Dolby Vision sowie Dolby Atmos - und zu Dolby Atmos FlexConnect. Somit kann man auch LG Sound-Suite Komponenten direkt mit den OLEDs der G6-Baureihe verbinden und die Akustik räumlicher und somit beeindruckender gestalten. Zudem dürften sich auch versierte Gamer von den G6-Modellen stark angesprochen fühlen, denn die OLEDs sind allesamt kompatibel zu NVIDIA G-Sync sowie AMD FreeSync und unterstützrn eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 4K@165 Hz.

Preise und Verfügbarkeit

OLED evo G67-Serie mit Wandhalterung:

97 Zoll, 29.999 EUR, ab Juni

83 Zoll, 6.499 EUR, ab Juni

77 Zoll, 4.999 EUR, ab Juni

65 Zoll, 3.399 EUR, ab Juni

55 Zoll, 2.499 EUR, ab Juni

OLED evo G68-Serie mit Wandhalterung:

83 Zoll, 6.499 EUR, ab Juni

77 Zoll, 4.999 EUR, ab Juni

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 05. März 2026