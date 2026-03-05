LG Convention 2026: LG präsentiert Highlight-Produkte Wallpaper-TV OLED W6 und Sound Suite-System mit Dolby Atmos FlexConnect

Auf der heutigen LG Convention in Frankfurt konnten wir bereits erste Live-Bilder und Live-Eindrücke vom neuen OLED Wallpaper (in 77 und 83 Zoll) und erste Live-Bilder der aus mehreren Komponenten bestehenden LG Sound Suite in diesem Bericht zusammenstellen.

LG OLED Wallpaper W6

OLED W6 in 83 Zoll

Beginnen wir mit den beiden OLED W6-Modellen. Es gab bereits 2017 einen LG OLED Wallpaper-TV, und jetzt, neun Jahre später, wird dieser Name wiederbelebt. Die beiden neuen Modelle sind voraussichtlich ab Juli verfügbar und liegen bei 7.999 EUR (83-Zoll) und 5.999 EUR (77-Zoll)

Die extrem eleganten TVs weisen einen edlen, ultradünnen Rahmen auf, sind perfekt für die Wandmontage und lediglich 9,9 mm tief.

Lediglich 9,9 mm tief, hier der edle Rahmen unten im Detail

Rahmen oben im Detail

Der Rahmen ist ultradünn, somit wirkt das Bild fast wie "unbegrenzt"

Dadurch ist eine lückenlose Wandmontage möglich, und der TV wirkt tatsächlich wie ein Bild. Hyper Radiant Color Technologie inklusive Brightness Booster Ultra sorgt für extrem helle, farblich brillante Bilder. 3,9 mal heller im Vergleich zur vorhergehenden Generation soll die neue Baureihe sein (wie auch der G6, den wir separat präsentieren). Wir haben es selbst unter eher ungünstigen Bedingungen auf der LG Convention sehen können.

Extrem brillante Farben (83-Zöller)

Auch bei deutlichem externem Lichteinfall erzeugt der W6 (hier das 77 Zoll-Modell) dank anteireflexiver Beschichtung ein exzellentes Bild

OLED-typisch ist die hohe Blickwinkelstabilität (77-Zöller)

Ganz gleich, ob 77 oder 83 Zoll (wir hatten das Glück, auch den 83-Zöller direkt am Vormittag noch gesehen zu haben, später wurde der Prototyp deaktiviert) – trotz des deutlichen externen Lichteinfalls produzieren die OLED-TVs ein enorm farbechtes, klares, plastisches und außergewöhnlich helles Bild. Farbübergänge und starke Bild-in-Bild-Kontraste werden exzellent präsentiert.

Das Bild ist farblich sehr dynamisch und plastisch (83-Zöller)

Guter Kontrast auch bei Lichteinfall von links (77-Zöller)

Mit Hyper Radiant Color-Technologie (auf dem Bild ist der 77-Zöller)

Hier macht sich auch das 4K OLED evo AI TV-Display mit antireflexiver Beschichtung („Reflection Free Premium“) ausgesprochen überzeugend bemerkbar – störende Reflexionen werden effektiv reduziert, ohne dass die Farben weniger satt und das Bild weniger brillant wirken würde. Gut, das sind nur erste Eindrücke, aber sie sind definitiv vielversprechend.

Zero Connect Box

Front links

Von oben

Struktur des Materials

Wichtiges Merkmal der LG Wallpaper OLED-TVs ist die kabellose Signalübertragung von der Zero Connect Box zum Display. Die Zero Connect Box unterstützt nun auch Videoübertragung bis 4K@165 Hz und wirkt optisch edler, ist zudem kompakter. LG setzt in der W-6-Serie natürlich den besten AI-Prozessor des Hauses ein: Der Alpha 11 Gen3 Dual Engine steht hier zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorgänger verspricht LG 5,6 mal so viel Leistung. Die duale Prozessoreneinheit analysiert Inhalte in Echtzeit, reduziert Bildrauschen deutlich und schärft Bilddetails parallel anstatt nacheinander. Dadurch entsteht ein natürliches, plastisches Bild.

Weitere Features umfassen den Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision sowie Dolby Atmos. Flüssiges Gaming ist mit bis zu 4K@165 Hz möglich. Kompatibel ist der edle OLED zu AMD FreeSync und NVIDIA G-Sync. Damit man Lautsprecher aus der LG Sound Suite (Beschreibung folgt gleich) mit den W6-OLEDs komfortabel wireless koppeln kann, isind die TVs kompatibel zu Dolby Atmos FlexConnect.

Die TVs laufen unter LGs eigenem Betriebssystem webOS 26 mit Multi AI-Funktionalität: Google Gemini und Microsoft Copilot werden integriert. Die optimierte Voice ID erkennt den Nutzer an seiner Stimme. Im Rahmen des webOS Re:New-Programms werden Software-Updates für die nächsten vier Jahre garantiert.

LG Sound Suite

LG Sound Suite

Zur LG Sound Suite. Das gesamte System ist kompatibel zu Dolby Atmos FlexConnect und weist äußerst flexible Einsatzmöglichkeiten auf. Ganz gleich, ob Soundbar, Subwoofer oder Speaker z.B. für den Surroundbereich – alles kann frei im Raum platziert werden. Und dank des modularen Systems aus Einzelkomponenten, die jeweils separat erworben werden können, ist es möglich, die gesamte Konfiguration nach individuellen Ansprüchen zu gestalten.

LG führt einige Szenarien auf. Verfügt der verwendete TV auch über Dolby Atmos FlexConnect, lassen sich sämtliche Sound Suite-Komponenten direkt mit dem Fernseher verbinden. In diesem Falle braucht man die H7 getaufte Soundbar nicht zwingend und kann z.B. mehrere Wireless Speaker und einen Wireless Subwoofer verbinden und nutzen. Bei einem TV-Gerät ohne Dolby Atmos FlexConnect muss man die LG Sound Suite H7 Soundbar verwenden. Sie dient als Basis und ist für die einfache Verbindung aller zusätzlichen Dolby Atmos FlexConnect-Komponenten zuständig.

Insgesamt gibt es über 50 Kombinationsmöglichkeiten, so LG. Der Hersteller spricht drei spezielle Empfehlungen aus. Die erste ist die „Immersive Quad Suite 7“. Sie besteht aus der Soundbar H7 und viermal dem Speaker M7. Dann rät LG zur Quad Suite M7. Wie man bereits vermuten kann, besteht diese aus vier M7-Lautsprechern. Bleibt die Stereo-Variante aus zwei M7-Speakern als dritte Empfehlung. Wer einen ausdrucksstarken Bassbereich wünscht, kann den Subwoofer W7 stets mit ins Ensemble aufnehmen.

Zu den einzelnen Komponenten.

Elegante Soundbar für 999 EUR

Fernbedienung

Starten wir mit der Basis des gesamten Sound Suite-Systems, der Soundbar H7, ab März für 999 EUR zu haben. Sie besitzt ein 5.1.3-Layout und verfügt über 500 Watt Gesamtleistung. Als Hochleistungsprozessor hat sich LG bei der H7 für den Alpha Alpha 11 Gen3 AI entschieden. Wie bereits beschrieben, kann man mit der H7 als Kommandozentrale die anderen Sound Suite-Komponenten auch an TVs ohne Dolby Atmos FlexConnect nutzen.

Finish im Detail

LG-Logo

Die sehr hochwertig verarbeitete und schlicht-elegante Soundbar unterstützt Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital+, FLAC, ALAC und Hi-Res-Audio bis 96 kHz/24-Bit. Zudem vorhanden sind Apple AirPlay 2, Google Cast, Google Assistant, Google Multi Zone, LG Radio+, Spotify Connect und TIDAL Connect. Kompatibel ist die Soundbar zur LG AI Room Calibration Pro. Zum Ausstattungsumfang gehören auch verschiedene Sound-Modi: AI Sound Pro+, Standard, Bass Boost, Clear Voice Pro+, und es gibt einen Custom EQ. Die Sound Suite H7 bringt selbsterständlich WOW Orchestra (nahtlose Zusammenarbeit mit einem entsprechend kompatiblen LG-TV, das Soundsystem im Fernseher plus die Soundbar sind akustisch aktiv) mit, ist kompatibel zum WOW Interface und unterstützt TV Mode Share und Soundbar Media Control.

Subwoofer M7

Sehr gute Verarbeitung

Detail oben

Im Bassbereich sorgt der Subwoofer M7 mit 220 Watt Leistung und 8-Zoll-Treiber für die nötige Unterstützung. Er ist ebenfalls kompatibel zu Dolby Atmos FlexConnect und verfügt über WLAN. Er liegt bei 599 EUR und kommt im Mai auf den Markt.

Speaker M7

Der Speaker M7 (399 EUR, ab März) ist der größere der beiden Wireless-Lautsprecher aus der Sound Suite-Serie mit Dolby Atmos FlexConnect. Er unterstützt Dolby Atmos, FLAC und ALAC und bringt 100 Watt an Leistung mit.

M7 und W7 Subwoofer

Weiterhin integriert sind Apple AirPlay 2, Google Cast, LG Radio+, Spotify Connect und TIDAL Connect. Hi-Res-Audio wird bis 96 kHz/24-Bit unterstützt. Auch ist der Lautsprecher kompatibel zur LG AI Room Calibration Pro. Weitere Merkmale umfassen Clear Voice Pro für optimale Stimmverständlichkeit, den Custom EQ, USB-C-Anschluss, Bluetooth 5.4 und WLAN.

Speaker M5

Oberseite

Rückseite

Darunter rangiert der Speaker M5 (249 EUR, ab März), der 60 Watt Leistung mitbringt. Ansonsten ist die Ausstattung identisch zur der des Speaker M7.

Unser Fazit zu den LG Highiight Produkten 2026

Wir sind begeistert – die neue OLED Wallpaper W6 Serie bringt maximale Eleganz und maximale Bildstärke zusammen und steckt voller Hightech. Da passt das LG SoundSuite-System perfekt dazu: Optisch schick und mit enormer Flexibilität sowie umfangereicher, hochwertiger Ausstattung. Interessant übrigens - Dolby Atmos FlexConnect wird durch LG im Modelljahr 2026 zu einem wirklich wichtigeun Feature, nachdem sich zuvor nicht viel auf dem Markt mit Komponenten, die über Dolby Atmos FlexConnect verfügen, getan hat.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 05. März 2026