News
"Jurassic World: Die Wiedergeburt" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
14.08.2025 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Jurassic World: Die Wiedergeburt" (Jurassic World: Rebirth) im Oktober fürs Heimkino. Der neue "Jurassic World"-Film von Gareth Edwards erscheint am 02.10.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht. Alle Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein alternativer Anfang, unveröffentlichte Szenen und ein Gag Reel geplant.
- Jurassic World: Die Wiedergeburt [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World: Die Wiedergeburt - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World: Die Wiedergeburt [Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World: Die Wiedergeburt [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Jurassic World: Die Wiedergeburt - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Jurassic World: Die Wiedergeburt [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Jurassic World Trilogie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Jurassic World: Ultimate Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World Trilogie [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Jurassic World: Ein neues Zeitalter [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.