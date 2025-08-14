News

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

14.08.2025 (Karsten Serck)

Jurassic World Die Wiedergeburt Limited 4k Steelbook

Universal veröffentlicht "Jurassic World: Die Wiedergeburt" (Jurassic World: Rebirth) im Oktober fürs Heimkino. Der neue "Jurassic World"-Film von Gareth Edwards erscheint am 02.10.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht. Alle Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein alternativer Anfang, unveröffentlichte Szenen und ein Gag Reel geplant.

bereits erhältlich:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK