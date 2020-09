News

"John Lennon - Gimme Some Truth" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Universal Music veröffentlicht im Oktober "John Lennon - Gimme Some Truth" in einer limitierten Sonderedition mit 2 CDs und einer Blu-ray Disc. Diese enthält die von den originalen Multitracks abgemischte John Lennon-Kollektion mit 36 Songs als 24 bit/96 kHz HD Stereo-Mix sowie in Dolby Atmos und als 5.1-Surround-Mix. Ausserdem ist noch ein 124 Seiten umfassendes Begleitbuch dabei. Auch bei Amazon Music HD und Tidal soll das Album in Dolby Atmos zum Streaming veröffentlicht werden.

"Gimme Some Truth" kommt zum 80. Geburtstag John Lennons am 09.10.2020 in den Handel und wird auch in verschiedenen CD und Vinyl LP-Set-Versionen mit 19 bzw. 36 Songs erhältlich sein.

