News

Neue Ultra HD Blu-rays von StudioCanal in Standard-Verpackung

StudioCanal veröffentlicht am 19.11.2020 nicht nur "Total Recall" und "Die 3 Tage des Condor" auf Ultra HD Blu-ray. Bereits am 05.11. werden die zunächst als 4K-Steelbook veröffentlichten Filme "Universal Soldier", "Lock Up" und "Der Elefantenmensch" als Neuauflage in Standard-Verpackung noch einmal auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Bis auf die Verpackung sollte es keine technischen Unterschiede geben:

bereits erhältlich:

