"Bill & Ted Face the Music" nur kurz im Kino und ab November auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Bill & Ted Face the Music" am 12.11.2020 in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der dritte Teil der Comedy-Reihe mit Alex Winter & Keanu Reeves wird hierzulande nur für kurze Zeit im Kino zu sehen sein. Der Vertrieb Kinostar plant ein Tages-Event am 25.09.2020.

Für den November ist von "Bill & Ted Face the Music" bislang nur eine Blu-ray Disc geplant. Eine Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt. In den USA ist der Film auch bereits "On Demand" auf verschiedenen digitalen Plattformen erhältlich. Dort kann man den Film entweder für rund 25 Dollar kaufen oder für 20 Dollar ausleihen. Zu einem ähnlichen Premium-Verleih-Konzept gibt es hierzulande noch keine Ankündigung.

"Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" (Bill & Ted’s Excellent Adventure) wurde am 03.09.2020 als limitierte Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und ist auch in 4K bei Apple iTunes zu finden. Die Fortsetzung "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" ist nicht auf Ultra HD Blu-ray aber ebenfalls im Apple iTunes Store in einer 4K-Version erhältlich.

