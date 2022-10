News

John Carpenters "Dark Star" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Mediacs kündigt die Veröffentlichung von "Dark Star" auf Ultra HD Blu-ray an. John Carpenters Spielfilm-Debüt aus dem Jahr 1974 soll zunächst als Mediabook erscheinen. Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

Am 25.11.2022 kommen außerdem eine ganze Reihe von Filmen aus der "Colours of Entertainment"-Reihe in günstigeren Ultra HD Blu-ray-Versionen in den Handel.

