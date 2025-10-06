Jackie Chans "Powerman"-Filme erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Nameless veröffentlicht "Powerman" auf Ultra HD Blu-ray. Die drei Hong Kong Action-Filme mit Jackie Chan aus den Jahren 1984-1985 erscheinen am 08.09.2025 als Mediabook mit mehreren Cover-Varianten auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-rays werden mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und Interviews geplant. Die Powerman-Filme erscheinen am 19.09.2025 auch als "Powerman Collection" zusammen mit den zeitgleich auch einzeln erhältlichen Filmen "Tokyo Powerman" und "Winners & Sinners" auf Ultra HD Blu-ray.
Update: Am 28.11.2025 erscheinen die "Powerman"-Filme noch einmal einzeln als einfache Ultra HD Blu-ray.
- Powerman [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Powerman 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Powerman 3 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Tokyo Powerman [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Winners & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
- Powerman Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Powerman 1-3 - alle Versionen [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Tokyo Powerman - alle Versionen [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Winners & Sinners - alle Versionen [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.