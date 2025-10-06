News

Jackie Chans "Powerman"-Filme erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

06.10.2025 (Karsten Serck)

Nameless veröffentlicht "Powerman" auf Ultra HD Blu-ray. Die drei Hong Kong Action-Filme mit Jackie Chan aus den Jahren 1984-1985 erscheinen am 08.09.2025 als Mediabook mit mehreren Cover-Varianten auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-rays werden mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und Interviews geplant. Die Powerman-Filme erscheinen am 19.09.2025 auch als "Powerman Collection" zusammen mit den zeitgleich auch einzeln erhältlichen Filmen "Tokyo Powerman" und "Winners & Sinners" auf Ultra HD Blu-ray.

Update: Am 28.11.2025 erscheinen die "Powerman"-Filme noch einmal einzeln als einfache Ultra HD Blu-ray.

bereits erhältlich:

