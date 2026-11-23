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"Hans Zimmer Live - The Next Level" erscheint auf CD & Vinyl LP
23.11.2026 Karsten Serck
Sony Music veröffentlicht "Hans Zimmer Live - The Next Level" auf CD und LP. Die Soundtrack-Performance enthält über zwei Stunden elektronische Neuinterpretationen der Film-Musik von Hans Zimmer unter anderem aus The Dark Knight, Dune, Man of Steel, Hannibal, The Da Vinci Code, Sherlock Holmes, Beyond Rangoon, F1, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Interstellar, Pearl Harbor, Tears of the Sun, Der König der Löwen (The Lion King), Inception und Angels & Demons. Der Verkaufsstart ist für den 19.02.2027 geplant.
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bereits erhältlich:
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- Hans Zimmer: Live in Prague [Blu-ray] bei Amazon.de
- Hans Zimmer: Live in Prague [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hans Zimmer: Live in Prague [Blu-ray] bei jpc.de
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