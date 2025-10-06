News

Hifi-Tage 2025 am 10. bis 12. Oktober bei Hifi-Schluderbacher

Am kommenden Wochenende, vom 10. bis 12. Oktober 2025, finden bei Hifi-Schluderbacher in Willich die Hifi-Tage 2025 statt.

Bereits zum dritten Mal geht es drei Tage um Musik, Technik und Genuss. Dabei präsentieren sich über 20 Top-Marken mit ihren neuesten Highlights auf zwei Etagen und in über zwölf Vorführräumen. Neben ausgiebigen Hör-Sessions, Vorführungen und Expertentalks wird es auch einen DJ-Workshop und eine SimRacing-Challenge geben. High-End-Stereo-Setups, Streaming-Lösungen, Plattenspieler, Kopfhörerverstärker und vieles mehr gilt es zu entdecken.

Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos!

Wann?

Freitag, 10. Oktober 2025: 10 – 18 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025: 10 – 15 Uhr

Sonntag, 12. Oktober 2025: 10 – 15 Uhr

Wo?

Hifi-Schluderbacher

Schmelzerstraße 26

47877 Willich

Weitere Infos hier:

Folgende Hersteller sind vertreten:

AlphaTheta, Audiolab, Audeze, Bluesound, Canor, Canton, Clearaudio, Creek, DALI, ELAC, Epos, Focal, IsoTek, Lehmann Audio, MBL, NAD, Naim, Ortofon, QED, Simotion, Technics, Thrustmaster, Wharfedale, WiiM, Yamaha

