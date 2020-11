News

Sky Original "Hausen" erscheint auf Blu-ray Disc & DVD

Sky zeigt bereits seit dem 29. Oktober das neue Sky Original "Hausen". Auch ohne Abo wird die deutsche Horror-Serie ab Januar zu sehen sein:

Eye See Movies veröffentlicht die erste Staffel von "Hausen" am 14.01.2021 inklusive Dolby Digital 5.1-Mix auf Blu-ray Disc und DVD. Als Bonus-Material sind ein Making of, Interviews sowie ein Special Effect Feature geplant. Die DVD erscheint auch als limitierte "Tape Edition" exklusiv bei Media Markt und SATURN.

Die zweite Staffel von "Hausen" ist bereits für den Herbst 2021 geplant.

