DAB+: Neue Digitalradio-Programme in Norddeutschland gestartet - alle Sender und Frequenzen im Überblick

In Norddeutschland sind ab heute zahlreiche neue Digitalradio-Programme via DAB+ zu empfangen. Mit dem Start des neuen DAB+ Bouquets in vier Regionen von Schleswig-Holstein erhöht sich die Gesamtzahl der Digitalradio-Programme, die zwischen Nord- und Ostsee via DAB+ digital zu empfangen sind auf bis zu 52.

Neu ist dabei insbesondere, dass jetzt auch fast alle bislang nur via UKW ausgestrahlten Privatsender in Schleswig-Holstein parallel via DAB+ zu empfangen sind. Das Sendernetz ist in vier Regionen mit einzelnen separaten Programmpaketen unterteilt und deckt einen Großteil der Landesfläche ab. Im Grenzbereich benachbarter Regionen können teilweise zwei oder drei Programmpakete empfangen werden. Die Ausstrahlung erfolgt über die folgenden Frequenzen und Standorte:

Region Sylt/Flensburg, Kanal 11D, Senderstandorte Westerland und Flensburg

Region Heide/Westküste, Kanal 8C, Senderstandort Heide

Region Kiel/Mittelholstein, Kanal 5A, Senderstandorte Kiel und Hennstedt

Region Lübeck/Ostholstein, Kanal 9D, Senderstandorte Lübeck, Bungsberg und Mölln

Folgende Programme sind landesweit in den verschiedenen DAB+ Multiplexen empfangbar:

delta Radio

OLDIE ANTENNE*

Ostseewelle

R.SH

Radio 21

Radio BOB SH

Radio Hamburg

Radio Nordseewelle

ROCK ANTENNE Hamburg

In den einzelnen Regionen werden außerdem die folgenden Sender ausgestrahlt:

Region Sylt/Flensburg, Kanal 11D

Antenne Sylt

OK Westküste*

Radio Bollerwagen

Radio Flensburg

Radio-Fratz*

Region Heide/Westküste, Kanal 8C

OK Westküste*

Region Kiel/Mittelholstein, Kanal 5A

FEMOTION*

Freies Radio NMS*

OK Kiel

Schlager Radio

Region Lübeck/Ostholstein, Kanal 9D

FEMOTION*

OK Lübeck

Radio Lübeck

Schlager Radio

Die mit * gekennzeichneten Sender sollen mittelfristig in die Bouquets aufgenommen werden und es wird auch eventuell noch einzelne weitere Neuzugänge geben.

