Großes Update für Samsung TV Plus

Samsung kündigt ein umfangreiches Update für sein Streaming-Angebot Samsung TV Plus an. Dieses bietet u.a. einen neuen Homescreen und eine neue Navigation für die Sender inklusve Programmvorschau einzelner TV-Sender. Über einen Samsung-Account können eigene Favoriten abgespeichert werden, die am Anfang der Senderliste erscheinen. Außerdem können auch Video on Demand-Angebote direkt abgerufen werden und in Europa gibt es einen neuen Bereich für Kinder. Das Update auf die Samsung TV Plus-Version 5.2 soll auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2019 erhältlich sein.

