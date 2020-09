News

Eurosport zeigt "French Open" in 4K Ultra HD & HDR

Eurosport und HD+ präsentieren wieder die Roland Garros - French Open in Ultra HD. Das Tennis-Turnier findet in diesem Jahr vom 27. September bis 11. Oktober statt. Eurosport 4K wird alle Matches, die auf dem Center Court Philippe-Chatrier stattfinden, in UHD-Qualität mit HDR übertragen.

Eurosport zeigt 15 Tage Tennis und rund 120 Stunden Live-Action in 4K. Das Finale der Frauen ist am 10. Oktober um 15:00 Uhr sowie das Endspiel der Männer am 11. Oktober um 15:00 Uhr zu sehen.

Zur Übertragung wird der HD+ Kanal UHD1 via Astra 19.2° Ost genutzt, der typischerweise von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr unverschlüsselt zu empfangen ist. In den übrigen Zeiten ist ein HD+ Abo zum Empfang erforderlich.

