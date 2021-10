News

"Escape Room 2" als "Extended Cut" in 4K und auf Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht im November "Escape Room 2 - No Way Out" auf Blu-ray Disc. Der Thriller wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton am 04.11.2021 inklusive "Extended Cut" auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Dieser verfügt über einen alternativen Anfang und ein alternatives Ende mit insgesamt acht Minuten mehr Laufzeit. Die Veränderungen des Films umfassen insgesamt 25 Minuten.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. Dafür ist "Escape Room 2" aber auch bereits in 4K & HDR als "Extended Cut" bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich.

bereits erhältlich:

