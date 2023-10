News

Erster Trailer für John Woos "Silent Night" online

Lionsgate hat in den USA den ersten Trailer für "Silent Night" veröffentlicht:

Der neue Action-Film von John Woo mit Joel Kinnaman soll hierzulande im Vertrieb von Leonine am 14.12.2023 im Kino starten.

Offizielle Synopsis:

Vom legendären Regisseur John Woo und dem Produzenten von John Wick stammt diese düstere Rachegeschichte eines gequälten Vaters (Joel Kinnaman), der miterlebt, wie sein kleiner Sohn an Heiligabend ins Kreuzfeuer einer Bande gerät. Während er sich von einer Wunde erholt, die ihm die Stimme gekostet hat, macht er Rache zu seiner Lebensaufgabe und beginnt ein strafendes Trainingsprogramm, um den Tod seines Sohnes zu rächen.

Außerdem arbeitet John Woo derzeit noch an einem US-Remake seines Klassikers "The Killer". Das Original aus dem Jahr 1989 mit Chow Yun-Fat erscheint am 08.12.2023 in der Uncut-Fassung auf Blu-ray Disc. Außerdem wird "Bullet in the Head" am 23.02.2024 als "Director's Cut" auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

